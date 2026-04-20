American Express Aktie

American Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850226 / ISIN: US0258161092

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20.04.2026 16:00:00

Warren Buffett's Investment in American Express Stock Turned Into a 40-Bagger Success. Here's the Secret Behind It

When Warren Buffett first invested in American Express (NYSE: AXP), the thesis seemed straightforward: Buy a high-quality business and let it grow over time.Decades later, that investment has delivered roughly 40 times his original capital. Most investors credit that success to factors such as brand strength, customer loyalty, and the company's premium positioning. But there's a quieter force at work, one that often goes unnoticed.American Express didn't just grow. It systematically increased each shareholder's ownership over time.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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