Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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12.07.2026 10:02:00
Warren Buffett's Most Recent Warning to Wall Street Echoes One He Issued During the Dot-Com Bubble. Is It Time to Listen?
When Warren Buffett comments on what's happening in the market, investors pay very close attention. That's because the billionaire led Berkshire Hathaway to six decades of market-beating performance. So investors have confidence in Buffett's reading of the market.The top investor is no longer the chief executive of the holding company -- he handed the reins over to Greg Abel at the start of the year. But Buffett remains chairman and still goes into the office on a daily basis to share ideas with the team. Buffett was also present at Berkshire Hathaway's recent meeting of shareholders, and there, he shared a new warning to Wall Street, though the message wasn't completely unfamiliar.Buffett's warning echoed one he issued at another time in history -- as the dot-com bubble burst. In a market where optimism and growth have reigned, is it now the time to listen to Buffett's words of caution? Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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