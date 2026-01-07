NOW Aktie

WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003

07.01.2026 04:30:00

Warren Buffett's Partner, Charlie Munger, Put Almost All His Money Into 3 Investments: Here's How They're Doing Now

At a 2017 conference, Warren Buffett's partner at Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B), the late Charlie Munger, revealed that almost all of his family's net worth was in just three investments.Munger, who rejected diversification for savvy and experienced investing professionals, called it a "rule for those who don't know anything." His views echoed Buffett's, who said diversification made "very little sense for anyone that knows what they're doing."Munger certainly knew what he was doing. Before joining Berkshire, he ran his own investment fund, which generated average annual returns of 19.5% from 1962 to 1975, outpacing the Dow Jones Industrial Average by nearly 4 to 1. After Munger died in November 2023, Buffett lauded him as the "architect" behind present-day Berkshire and credited him with shifting his entire investing philosophy from extreme value hunting to buying "wonderful businesses purchased at fair prices."Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
NOW Inc When Issued 11,30 -2,59%

