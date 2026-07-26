CAN DO Aktie
WKN: 676688 / ISIN: JP3244550004
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26.07.2026 17:30:00
Warren Buffett's "Playing With Fire" Warning Is Back: Here's What History Says Happens Next for Stocks, and What Investors Can Do About It
Warren Buffett stands as one of the most celebrated investors in history. Under his leadership at Berkshire Hathaway beginning in 1965, the investment conglomerate delivered a compound annual gain of 19.7% through 2025, almost double the S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) 10.5% average annual return over the same period.That performance turned modest early investments into generational wealth for patient shareholders, validating Buffett's reputation for focusing on long-term value rather than short-term profits.One tool the Oracle of Omaha has long employed for gauging the health of the stock market is the aptly named Buffett indicator, which compares the total value of U.S. stocks to gross domestic product (GDP). Its currently elevated reading raises questions about whether stocks are outrunning underlying economic growth and what that could signal for future returns.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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