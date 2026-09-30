Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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01.10.2026 01:30:00
Warren Buffett's Record: $1,000 Became About $61 Million. Can Greg Abel Keep Compounding It?
On Sept. 18, Warren Buffett announced he would step down as chairman of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB), nine months after stepping down as CEO. Calling Buffett's tenure at Berkshire amazing would be an understatement.
From 1965 through the end of 2025, Berkshire's stock is up 6,099,294%, meaning a $1,000 investment then would've been worth $61 million at the end of last year. Talk about a return on investment.
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