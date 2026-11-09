Warren Buffett's Rule for Stock Buybacks Is Very Specific. Berkshire Spent a Record $9.6 Billion on Them Last Quarter.

Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) has never spent this much on its own stock in one quarter. The company spent about $9.6 billion on repurchases in the third quarter of 2026. This inches past the nearly $9.3 billion it spent in the third quarter of 2020.

At Berkshire, a buyback also says something about price. The company repurchases shares only if management thinks they cost less than the business is worth.

And the Class B shares now trade near $570 as I write, about 12% over the average price Berkshire paid in September. I think the record buyback says a lot about what the stock was worth then, and a lot less about what it's worth at today's price.

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