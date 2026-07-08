Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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08.07.2026 11:06:00
Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Has 30% of Berkshire Hathaway's $343 Billion Investment Portfolio Tied Up in 2 Foundational AI Stocks
It's a year of new beginnings for the trillion-dollar conglomerate that Warren Buffett helped build, Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB). Following the Oracle of Omaha's retirement as CEO on Dec. 31, Berkshire has its first new leader in more than half a century.Buffett's protégé, Greg Abel, is now at the helm -- and he's wasted no time making his presence felt. Since taking over, Abel has completely exited 16 positions and amassed a mammoth stake in Google parent Alphabet (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG). When combined with Berkshire's largest position, Apple (NASDAQ: AAPL), Abel has 30% of Berkshire's $343 billion investment portfolio tied up in two foundational artificial intelligence (AI) stocks.Warren Buffett retired as Berkshire Hathaway's CEO on Dec. 31. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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