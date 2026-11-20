Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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20.11.2026 11:06:02
Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Has 31% of Berkshire Hathaway's $363 Billion Portfolio Invested in 3 Game-Changing AI Stocks
This has been a year of immense change for Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) and its shareholders. At the end of 2025, Warren Buffett, the company's longtime leader, retired as CEO, paving the way for his protégé, Greg Abel, to take over Berkshire's day-to-day operations and the oversight of its $363 billion portfolio.
Abel took just a few months to completely reshape this portfolio. In particular, artificial intelligence (AI) stocks are on the menu in a way that was never seen under the Oracle of Omaha. Based on Berkshire's newly released Form 13F, three game-changing AI stocks -- Apple (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG), and Bending Spoons (NASDAQ:BSP) -- now comprise 31% ($111.7 billion) of invested assets.
Warren Buffett's successor has given Berkshire's portfolio a tech focus. Image source: Getty Images.
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