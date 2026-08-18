Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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19.08.2026 00:00:00
Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Has 34.7% of Berkshire Hathaway's Portfolio Invested in These 2 Artificial Intelligence (AI) Stocks
Warren Buffett, the legendary CEO of Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB), stepped down from his role at the beginning of 2026. His successor is Greg Abel, who previously served as the vice chairman of the conglomerate's non-insurance operations. This change in management likely won't have a substantial impact on how Berkshire Hathaway operates, including its portfolio management. Buffett is still deeply involved with the company, and Abel embraces the Oracle of Omaha's investing philosophy.Case in point: Since Abel took over -- and other than getting rid of some positions formerly managed by Todd Combs, who recently left the company -- Berkshire Hathaway has doubled down on stocks Buffett loves. Two excellent examples are Apple (NASDAQ: AAPL) and Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL). These two combine for 34.7% of Berkshire Hathaway's portfolio. Here's why both stocks have a great future.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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