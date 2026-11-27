Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
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27.11.2026 11:06:02
Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Has 47% of Berkshire Hathaway's $346 Billion Portfolio Invested in 3 Proven Winners
It's been a record-breaking year for Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) in more ways than one. Despite Warren Buffett retiring as CEO at the end of last year, his successor, Greg Abel, has led the company's shares to an all-time high.
Even though Abel completely overhauled Berkshire's $346 billion investment portfolio in the first quarter, one common thread between Berkshire's current and former bosses remains the same: portfolio concentration. Both Buffett and Abel strongly believe in wagering big on their best ideas. As of the closing bell on Nov. 20, 47% of Berkshire's invested assets ($162.6 billion) were put to work in three proven winners: Apple (NASDAQ:AAPL), American Express (NYSE:AXP), and Coca-Cola (NYSE:KO).
Greg Abel now oversees Berkshire's investment portfolio following Warren Buffett's retirement. Image source: Getty Images.
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