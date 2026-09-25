Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Has 55% of Berkshire Hathaway's $360 Billion Portfolio Invested in 4 Standout Stocks

For the first time in over half a century, Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) entered the year without Warren Buffett as its CEO. The Oracle of Omaha retired on Dec. 31, giving his understudy, Greg Abel, the responsibility to oversee Berkshire's day-to-day operations and its revered $360 billion investment portfolio.

Abel hasn't been shy about shaking things up. He completely overhauled Berkshire's portfolio in the first quarter, while building up a few core positions. But the one trait that continues even after Buffett's retirement is portfolio concentration. Warren Buffett's successor currently has 55% ($196 billion) of Berkshire's invested assets in only four standout stocks:

Berkshire Hathaway's portfolio remains highly concentrated after Warren Buffett's Dec. 31 retirement. Image source: Getty Images.

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