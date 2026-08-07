Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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07.08.2026 11:06:00
Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Has 63% of Berkshire Hathaway's $355 Billion Portfolio Invested in Just 5 Standout Stocks
This year has represented a historic shift for the trillion-dollar company that Warren Buffett helped build. Following the Oracle of Omaha's retirement as Berkshire Hathaway's (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) CEO on Dec. 31, 2025, Greg Abel took over the company's day-to-day operations. This includes overseeing its $355 billion investment portfolio.Abel didn't waste any time overhauling Berkshire's portfolio. He sent 16 stocks packing in the March-ended quarter and reduced six other positions.Warren Buffett retired as Berkshire's CEO on Dec. 31, 2025. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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