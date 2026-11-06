Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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06.11.2026 11:06:02
Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Has 71% of Berkshire Hathaway's $362 Billion Portfolio Invested in 7 Standout Stocks
It's been a year of historic change for Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) and its shareholders. Longtime CEO Warren Buffett retired at the end of last year, handing the reins to the company's day-to-day operations and its closely followed $362 billion investment portfolio to Greg Abel.
But while some things have changed -- Abel dumped 16 of Berkshire's non-core positions in the first quarter -- one core principle has remained the same: portfolio concentration. As of the end of October, seven standout stocks accounted for nearly 71% ($255.2 billion) of Berkshire's portfolio:
Several of Warren Buffett's legacy holdings remain pillars of Berkshire Hathaway's portfolio. Image source: Getty Images.
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