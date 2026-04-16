Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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16.04.2026 10:06:00
Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Has 79% of Berkshire Hathaway's $318 Billion of Invested Assets Put to Work in Just 10 Stocks
For the first time in well over half a century, Wall Street's trillion-dollar conglomerate, Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB), is in uncharted territory.On Dec. 31, Warren Buffett officially retired from his multidecade role as Berkshire's CEO and handed the reins to his predetermined successor, Greg Abel. Although Buffett remains chairman of the board, Berkshire's day-to-day operations, including the oversight of its $318 billion investment portfolio, fall to Abel.In many respects, Abel has vowed to walk in the Oracle of Omaha's footsteps. Abel and Buffett were cut from the same cloth in the sense that they value companies with strong management teams, sustainable competitive advantages, and robust capital-return programs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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