Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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22.11.2026 21:27:02
Warren Buffett’s Successor, Greg Abel, Has Invested Nearly 47% of Berkshire Hathaway’s $360 Billion Stock Portfolio in Just 3 Stocks (and None Are AI Hyperscalers)
One of the most fascinating parts of Berkshire Hathaway's sprawling business is its roughly $360 billion equity portfolio, in which the company invests the float generated by its insurance business in a wide range of stocks across sectors.
In his more than six decades as CEO of Berkshire, Warren Buffett built one of the best investing track records in history. He has since passed the torch to new CEO Greg Abel, a longtime Berkshire veteran and close confidant of Buffett, who plans to continue Buffett's remarkably concentrated approach to investing.
To this day, just three stocks make up nearly 47% of Berkshire's portfolio. Perhaps even more amazing is that none of these three are traditional artificial intelligence hyperscalers.
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