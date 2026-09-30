Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Has Over $42 Billion of Berkshire Hathaway's Capital Invested in 3 Virtual Monopolies

It's been a year of historic change for shareholders of Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB). On Dec. 31, Warren Buffett, who oversaw a greater-than-6,000,000% outperformance of the benchmark S&P 500 while involved with Berkshire, retired as CEO, giving his understudy, Greg Abel, control over Berkshire's $358 billion portfolio. Earlier this month, he also stepped down as chairman of Berkshire's board.

But as several things change for this trillion-dollar conglomerate, the search for value and businesses with sustainable competitive edges remains the same. As of the closing bell on Sept. 25, Abel was overseeing more than $42 billion invested in a trio of virtual monopolies: Alphabet (NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG), Sirius XM Holdings (NASDAQ:SIRI), and VeriSign (NASDAQ:VRSN).

Virtual and legal monopolies play a big role in Berkshire's $358 billion investment portfolio. Image source: Getty Images.

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