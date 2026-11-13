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13.11.2026 11:06:02

Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Has Over 35% of Berkshire Hathaway's $359 Billion Portfolio Invested in Just 2 Undeniable Winners

For the first time in well over half a century, Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) entered the year in uncharted territory. Its longtime leader, Warren Buffett, retired as CEO at the end of last year, handing the proverbial baton, and the oversight of Berkshire's $359 billion investment portfolio, to Greg Abel.

Buffett's successor wasted little time overhauling Berkshire's portfolio in the first quarter. But while several changes were made, one central investing thesis remains the same: portfolio concentration. Both the Oracle of Omaha and Abel strongly believe in concentrating Berkshire's invested capital in their best ideas, which is why Apple (NASDAQ:AAPL) and American Express (NYSE:AXP) currently account for more than 35% ($126.7 billion) of invested assets!

Warren Buffett and his successor, Greg Abel, believe in highly concentrated portfolios. Image source: Getty Images.

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