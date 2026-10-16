Berkshir a Aktie

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WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056

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16.10.2026 11:06:02

Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Has Over 45% of Berkshire Hathaway's $356 Billion Portfolio Invested in 3 Undeniable Winners

This has been a game-changing year for Berkshire Hathaway's (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) long-term shareholders. Warren Buffett's retirement on Dec. 31 meant that this trillion-dollar conglomerate entered the year without its most familiar face running the show for the first time in well over half a century.

However, the Oracle of Omaha's successor, Greg Abel, hasn't missed a beat. He's grabbed the bull by the horns and revamped several aspects of Berkshire's $356 billion investment portfolio, while keeping one key trait the same: concentration. Abel, like Warren Buffett, has more than 45% of Berkshire Hathaway's invested assets ($160.6 billion) in just three undeniable winners: Apple (NASDAQ:AAPL), American Express (NYSE:AXP), and Alphabet (NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG).

Portfolio concentration has always been important to Warren Buffett and his successor, Greg Abel. Image source: Getty Images.

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