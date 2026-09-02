Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
|
02.09.2026 15:45:00
Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Has Over 50% of Berkshire Hathaway's Portfolio Invested in These 3 Top Stocks
While Greg Abel has taken the reins from Warren Buffett at Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB), the Oracle of Omaha's fingerprints are still all over the company's top holdings. Berkshire has held most of its top holdings for an extended period, while Buffett has explicitly said that he had a hand in the conglomerate's new top-three holding, Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG).Buffett has long stated that he likes compounding businesses with wide, durable moats. With Berkshire's top three holdings making up more than 50% of its portfolio, let's dive into what Buffett most likes about these stocks.Representing around 22% of its equity holdings, Apple (NASDAQ: AAPL) is Berkshire's largest position, and it's easy to see why Apple is a Buffett favorite. Quite simply, the company has one of the best compounding businesses on the planet.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Berkshire Income Realty Inc 9 % Cum.Red.Pfd Shs Series -A- Called For Red 28.10.15 At USD 25.00 A Sh
Analysen zu Berkshire Income Realty Inc 9 % Cum.Red.Pfd Shs Series -A- Called For Red 28.10.15 At USD 25.00 A Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX höher -- DAX in Grün -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls leicht zu. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.