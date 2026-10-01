Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Jettisoned Amazon Earlier This Year and More Than 6X'd Berkshire's Stake in the "Apple" of His Eye

This isn't your grandparents' Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) any longer. Following Warren Buffett's Dec. 31 retirement as CEO after more than half a century at the helm, his successor, Greg Abel, was quick to shake up Berkshire's $358 billion investment portfolio.

Buffett's protégé reduced six holdings in the first quarter and sent 16 others to the chopping block, including dual-industry leader Amazon (NASDAQ:AMZN). But amid this selling spree, Abel also found the new apple of his eye: Google parent Alphabet (NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG).

Warren Buffett retired as Berkshire's CEO on Dec. 31, paving the way for Greg Abel to shake up the investment portfolio. Image source: Getty Images.

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