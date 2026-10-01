Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
01.10.2026 11:06:01
Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Jettisoned Amazon Earlier This Year and More Than 6X'd Berkshire's Stake in the "Apple" of His Eye
This isn't your grandparents' Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) any longer. Following Warren Buffett's Dec. 31 retirement as CEO after more than half a century at the helm, his successor, Greg Abel, was quick to shake up Berkshire's $358 billion investment portfolio.
Buffett's protégé reduced six holdings in the first quarter and sent 16 others to the chopping block, including dual-industry leader Amazon (NASDAQ:AMZN). But amid this selling spree, Abel also found the new apple of his eye: Google parent Alphabet (NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG).
Warren Buffett retired as Berkshire's CEO on Dec. 31, paving the way for Greg Abel to shake up the investment portfolio. Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
06:10
|Bundesgerichtshof prüft Preiserhöhung bei Amazon-Prime (dpa-AFX)
|
05:49
|Bundesgerichtshof prüft Preiserhöhung bei Amazon-Prime (dpa-AFX)
|
30.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
30.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
30.09.26
|Amazon-Aktie fester: Bundesgerichtshof in Deuschland schaut sich Preiserhöhung bei Prime näher an (dpa-AFX)
|
30.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)
|
29.09.26
|Börse New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
29.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones fällt am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|220,65
|0,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.