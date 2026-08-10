Oracle Aktie

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WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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10.08.2026 11:06:00

Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Just Bought $4.5 Billion of the Oracle of Omaha's Favorite Stock (No, Not Alphabet!)

Aside from artificial intelligence juggernaut Nvidia, no company garners more attention during earnings season than Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB). The trillion-dollar conglomerate that now-retired CEO Warren Buffett helped build is closely watched by value seekers and long-term investors.While most of Wall Street has homed in on CEO Greg Abel ending a 14-quarter streak of net stock sales that began in the fourth quarter of 2022, the bigger story from the latest quarterly report is what, specifically, Berkshire's new boss has been buying. Warren Buffett retired as Berkshire Hathaway's CEO on Dec. 31. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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23.06.26 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
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11.06.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
11.06.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
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