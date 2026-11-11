Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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11.11.2026 11:06:02
Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Just Bought $9.6 Billion of the Oracle of Omaha's Favorite Stock (No, Not Alphabet!)
Few events garner more attention on Wall Street than Berkshire Hathaway's (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) earnings reports. This is especially true now that Warren Buffett has retired and his successor, Greg Abel, is overseeing the company's day-to-day operations and its closely watched $359 billion investment portfolio.
While the September-ended quarter was more or less business as usual for the trillion-dollar conglomerate that Buffett built, with Berkshire recording $12.7 billion in operating earnings, another figure stole the show. Namely, a $9.6 billion purchase of the Oracle of Omaha's favorite stock by Abel.
The Oracle of Omaha's favorite stock is back on the menu. Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu Oracle Corp.
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11.11.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
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04.11.26
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02.11.26
|Oracle-Aktie unter Druck: Milliarden-Finanzierung durch Aktienausgabe und Anleihen geplant (dpa-AFX)
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|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
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02.11.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|71 475,00
|10,77%
|Oracle Corp.
|113,12
|-2,03%
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