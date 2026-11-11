Oracle Aktie

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WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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11.11.2026 11:06:02

Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Just Bought $9.6 Billion of the Oracle of Omaha's Favorite Stock (No, Not Alphabet!)

Few events garner more attention on Wall Street than Berkshire Hathaway's (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) earnings reports. This is especially true now that Warren Buffett has retired and his successor, Greg Abel, is overseeing the company's day-to-day operations and its closely watched $359 billion investment portfolio.

While the September-ended quarter was more or less business as usual for the trillion-dollar conglomerate that Buffett built, with Berkshire recording $12.7 billion in operating earnings, another figure stole the show. Namely, a $9.6 billion purchase of the Oracle of Omaha's favorite stock by Abel.

The Oracle of Omaha's favorite stock is back on the menu. Image source: Getty Images.

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