Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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08.08.2026 18:50:01
Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Just Ended Berkshire Hathaway's 14-Quarter Selling Streak. Is This the Screaming Buy Signal Investors Have Been Waiting For?
Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) just reported strong second-quarter earnings, with operating income rising over 16% year-over-year.Notably, the company’s massive cash hoard declined from over $397 billion in the first quarter to $365.5 billion by the end of the second quarter, as CEO Greg Abel began putting cash to work.Even more interesting is that Berkshire was a net buyer of stocks in the second quarter. According to quarterly reports filed with the Securities and Exchange Commission, the large conglomerate purchased nearly $23.5 billion in stocks in the second quarter and sold only about $3.7 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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