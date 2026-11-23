The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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23.11.2026 19:30:02
Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Just Sent a Massive Warning to the Market
Warren Buffett has been a beacon for investors for decades, offering wisdom to the everyday investor looking to replicate his storied investing success.
He's no longer the CEO of the legendary holding company he created, Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB), but in the months since his chosen successor, Greg Abel, took the helm, he's demonstrated his commitment to the company's values and a savvy approach to the portfolio.
Buffett and his team have been sending a warning to the market for years already. True to his maxim of being greedy when others are fearful and fearful when others are greedy, Berkshire Hathaway has been a net seller of stocks for most of the current bull market.
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