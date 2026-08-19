Berkshir a Aktie

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WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056

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19.08.2026 10:23:00

Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Just Sold Over 50% of Berkshire Hathaway's Stake in Nucor and Piled Into an Artificial Intelligence (AI) Stock That Billionaire Investor Bill Ackman Just Exited

Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) recently filed its latest Form 13F with the Securities and Exchange Commission, detailing what its equity holdings were at the end of the second quarter.Investors are always curious about what Berkshire has been buying and selling because its former chief, Warren Buffett, is widely considered one of the greatest investors of all time.Now that he has stepped down as CEO, however, the market is even more focused on his handpicked successor, Greg Abel, who has been CEO of Berkshire since the start of the year and has already begun making some big changes at the company.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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BILL Holdings Inc Registered Shs 41,70 2,71% BILL Holdings Inc Registered Shs
Nucor Corp. 211,40 -4,99% Nucor Corp.

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