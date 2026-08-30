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WKN DE: A2P6F3 / ISIN: SGXE23963270

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30.08.2026 11:00:00

Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Keeps Buying This Incredible Artificial Intelligence (AI) Stock That Buffett Also Loved

Warren Buffett may be retired from his CEO duties at Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB), but his influence lives on.This showed up during Berkshire's latest round of stock buys in the second quarter, which were made available to the public through a Form 13-F. The document revealed that Buffett's successor, Greg Abel, kept buying one of Buffett's favorite stocks: Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL).Alphabet is a great stock pick and one of the companies that Buffett has said he wishes he had bought sooner. He initiated a position in the third quarter of 2025, right before he retired at the end of the year. But Alphabet is a good enough investment that Abel has added more to Berkshire's portfolio, and I think investors should follow suit.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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