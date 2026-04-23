Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
|
23.04.2026 10:06:00
Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Made His First Big Purchases at Berkshire Hathaway -- and He's Not Betting on America
One of Wall Street's trillion-dollar companies, conglomerate Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB), has entered uncharted territory. For the first time in well over half a century, it's not being led by billionaire Warren Buffett, who retired as CEO on Dec. 31. Though the Oracle of Omaha remains chairman of the board, the company's day-to-day operations, including the oversight of its $322 billion investment portfolio, are Greg Abel's responsibility.Abel and Buffett share similar investment philosophies, focusing on value above all else. But an Abel-run company won't be the same as a Buffett-led Berkshire.Warren Buffett retired as Berkshire Hathaway CEO on Dec. 31, 2025. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Berkshire Hathaway Inc. A
|600 500,00
|-0,74%
|Berkshire Hathaway Inc. B
|400,45
|-0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.