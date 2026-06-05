Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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05.06.2026 11:06:00
Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Overhauled Berkshire Hathaway's Portfolio and Has 61% of Its Assets Invested in Just 5 Stocks
It's been a year of eye-popping changes for Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB). It began with the retirement of longtime CEO Warren Buffett (who remains chair of the board) on Dec. 31. For the first time in well over half a century, the trillion-dollar conglomerate that the Oracle of Omaha built has a new boss, Greg Abel.Following the filing of quarterly Form 13Fs with regulators on May 15, Wall Street and investors learned that Abel undertook a massive overhaul of Berkshire Hathaway's $330 billion investment portfolio. A total of 16 positions were sent to the chopping block, representing a third of the total holdings that Buffett had overseen in his final quarter as CEO. The portfolio that Warren Buffett's successor now guides is highly concentrated, with 61% of invested assets put to work in just five stocks -- one of which is a virtual monopoly. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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