Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Purchased Nearly $4.8 Billion of the Oracle of Omaha's Favorite Stock This Year -- and He Likely Just Spent Several Billion More

For the first time in more than half a century, Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) entered the year in uncharted territory. Its longtime CEO, Warren Buffett, retired on Dec. 31, giving control of the company's day-to-day operations and its $356 billion portfolio to successor Greg Abel.

Abel wasted little time making his mark. During the first quarter, he sent 16 stocks packing and reduced Berkshire's stakes in six others. He also piled into Google parent Alphabet (NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG), which has become Berkshire's No. 3 holding.

While some changes are apparent, such as tech stocks being on the menu in a way that never existed when Warren Buffett was running the show, several core principles remain the same. Abel shares Buffett's long-term ethos and his unwavering desire for value.

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