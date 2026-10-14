Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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14.10.2026 11:06:01
Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Purchased Nearly $4.8 Billion of the Oracle of Omaha's Favorite Stock This Year -- and He Likely Just Spent Several Billion More
For the first time in more than half a century, Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) entered the year in uncharted territory. Its longtime CEO, Warren Buffett, retired on Dec. 31, giving control of the company's day-to-day operations and its $356 billion portfolio to successor Greg Abel.
Abel wasted little time making his mark. During the first quarter, he sent 16 stocks packing and reduced Berkshire's stakes in six others. He also piled into Google parent Alphabet (NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG), which has become Berkshire's No. 3 holding.
While some changes are apparent, such as tech stocks being on the menu in a way that never existed when Warren Buffett was running the show, several core principles remain the same. Abel shares Buffett's long-term ethos and his unwavering desire for value.
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Nachrichten zu Oracle Corp.
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18:01
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
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16:01
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
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16:01
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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13.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
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13.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
|
13.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert im Minus (finanzen.at)
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09.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite klettert am Mittag (finanzen.at)
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09.10.26
|Freitagshandel in New York: Zum Handelsstart Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|119,60
|-6,45%
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