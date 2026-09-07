Berkshire Hathaway Aktie
WKN: 854075 / ISIN: US0846701086
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07.09.2026 15:00:01
Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Sees Multiple Ways for Berkshire Hathaway to Profit From Opportunities in Artificial Intelligence
Greg Abel took over as CEO of Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) at the start of 2026. Warren Buffett led the business for decades, achieving stellar returns for shareholders, all while not hopping on the latest trends in tech and being generally very cautious when it comes to investing in those types of businesses.That's why what's happening under Abel is so noteworthy. It's not that Abel is taking on significantly more risk, but he's clearly looking to artificial intelligence (AI) as a compelling growth opportunity for Berkshire to pursue. In fact, Abel sees multiple ways his company can benefit from AI's potential growth.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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