Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
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01.09.2026 11:06:00
Warren Buffett's Successor, Greg Abel, Started His Tenure With a Bang by Paring Down Bank of America and Making a Virtual Monopoly Berkshire's No. 3 Holding
It's been a year of historic change for Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) and its shareholders. On Dec. 31, after more than half a century at the helm, Warren Buffett retired as CEO and passed the baton to his understudy, Greg Abel.Abel hasn't wasted any time reshuffling Berkshire's $357 billion investment portfolio. The company's Form 13F filing on Aug. 14, detailing second-quarter trading activity, shows that Warren Buffett's successor pared down Bank of America (NYSE: BAC), yet again, and absolutely piled into one of Wall Street's most beloved virtual monopolies: Google parent Alphabet (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG).Warren Buffett retired as Berkshire Hathaway's CEO on Dec. 31. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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