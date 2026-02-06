Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
|
06.02.2026 11:30:00
Warren Buffett's Successor Greg Abel Just Sold This Long-Time Berkshire Hathaway Holding
Warren Buffett left new Chief Executive Officer Greg Abel with a mountain of a portfolio to manage when he stepped down from the position at the end of 2025. Berkshire Hathaway's (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) marketable equity portfolio is valued at about $320 billion as of this writing, and the business has about $354 billion of cash to deploy on top of that. Many of the holdings in the portfolio are positions established decades ago by Buffett and his vice chairman, Charlie Munger.Many are waiting to see how Abel will handle the portfolio and whether he will make some big sales or purchases now that he's in charge. Recent Securities and Exchange Commission (SEC) filings show the first reported sale under Abel's leadership, and it's a stock Buffett initially bought more than 14 years ago.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Time Inc When Issued
Analysen zu Time Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Berkshire Hathaway Inc. B
|429,55
|0,32%
|Berkshire Hathaway Inc. A
|644 000,00
|0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.