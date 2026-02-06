Berkshir a Aktie

WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056

06.02.2026 11:30:00

Warren Buffett's Successor Greg Abel Just Sold This Long-Time Berkshire Hathaway Holding

Warren Buffett left new Chief Executive Officer Greg Abel with a mountain of a portfolio to manage when he stepped down from the position at the end of 2025. Berkshire Hathaway's (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) marketable equity portfolio is valued at about $320 billion as of this writing, and the business has about $354 billion of cash to deploy on top of that. Many of the holdings in the portfolio are positions established decades ago by Buffett and his vice chairman, Charlie Munger.Many are waiting to see how Abel will handle the portfolio and whether he will make some big sales or purchases now that he's in charge. Recent Securities and Exchange Commission (SEC) filings show the first reported sale under Abel's leadership, and it's a stock Buffett initially bought more than 14 years ago.
Berkshire Hathaway Inc. B 429,55 0,32%
Berkshire Hathaway Inc. A 644 000,00 0,55%

