Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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20.11.2026 10:00:02
Warren Buffett’s Successor Just Bought $10 Billion of This AI Stock, and It’s Not Apple
Since taking the helm as chief executive officer of Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA) (NYSE:BRKB) in January, Greg Abel has made several major acquisitions and investments. These include the purchase of homebuilder Taylor Morrison, the sale of long-held positions in stocks such as Mastercard and Visa, and a ramp-up in the repurchase of Berkshire Hathaway shares.
But among the changes to the Warren Buffett investments made by his predecessor, Abel's biggest deal thus far has been further investment in Google parent Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL), increasing the company’s position by $10 billion last June. With this further investment, Abel seems to be making Alphabet a core holding, perhaps as a long-term bet on the artificial intelligence (AI) revolution.
Greg Abel. Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu Apple Inc.
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20:03
|Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert nachmittags (finanzen.at)
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20:03
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite-Börsianer ergreifen die Flucht (finanzen.at)
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20:03
|Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
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18:01
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite am Freitagmittag tiefrot (finanzen.at)
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18:01
|Schwacher Handel: S&P 500 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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18:01
|Dow Jones-Handel aktuell: So steht der Dow Jones am Freitagmittag (finanzen.at)
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18:01
|NASDAQ 100 aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
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16:01
|Pluszeichen in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|07:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|314,60
|-1,24%
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