Warren Buffett's Top Strategy for Navigating a Market Crash

Despite the S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) 13.3% gain thus far in 2026, there's still plenty bubbling beneath the surface that could trigger a sharp and sudden market crash. Stubborn inflation, the U.S. national debt sitting above $40 trillion, and fears of an artificial intelligence bubble are just a few concerns.

As one of the most successful investors of all time, Warren Buffett has some sage advice. It's found in the 1996 Berkshire Hathaway shareholder letter, which offered one of the top strategies for handling a market crash. The good news is that it can be followed before a crash even starts.

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