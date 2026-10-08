Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|
08.10.2026 15:45:00
Warren Buffett's Top Strategy for Navigating a Market Crash
Despite the S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) 13.3% gain thus far in 2026, there's still plenty bubbling beneath the surface that could trigger a sharp and sudden market crash. Stubborn inflation, the U.S. national debt sitting above $40 trillion, and fears of an artificial intelligence bubble are just a few concerns.
As one of the most successful investors of all time, Warren Buffett has some sage advice. It's found in the 1996 Berkshire Hathaway shareholder letter, which offered one of the top strategies for handling a market crash. The good news is that it can be followed before a crash even starts.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
08.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
07.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite in Rot (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
07.10.26
|Börse New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Strategy (ex MicroStrategy)
|137,04
|1,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.