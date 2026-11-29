Warren Buffett has earned a reputation for being one of history's most successful investors. Hailing from Omaha, Nebraska, Buffett studied under the tutelage of value investing inventor Benjamin Graham and utilized what he learned to build one of the world's largest companies. He stepped down as Berkshire Hathaway's (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) CEO at the beginning of this year and as the chairman of the company's board of directors in September and is now its chairman emeritus.

Through over 60 years as Berkshire Hathaway's CEO, Buffett's company delivered an average annual return of 19% -- a performance that crushed the S&P 500's average annual return of 10% over the same period. Buffett's incredible investing performance earned him the nickname "the Oracle of Omaha," and he held an unwavering conviction that helped steady his approach and deliver incredible results for his company and its shareholders.

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