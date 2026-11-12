Warren Tea gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Warren Tea lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Warren Tea vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,88 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,020 INR je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at