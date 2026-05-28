Warren Tea präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Warren Tea hat am 25.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,53 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Warren Tea 0,630 INR je Aktie generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -2,010 INR. Im Vorjahr waren 1,47 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at