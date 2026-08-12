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12.08.2026 06:31:29
Warren Tea: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Warren Tea hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,00 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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