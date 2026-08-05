Warrior Met Coal LLC Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2DN7L / ISIN: US93627C1018

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05.08.2026 22:23:18

Warrior Met Coal, Inc. Q2 Profit Climbs

(RTTNews) - Warrior Met Coal, Inc. (HCC) released earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings totaled $87.429 million, or $1.65 per share. This compares with $5.606 million, or $0.11 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 71.3% to $509.690 million from $297.523 million last year.

Warrior Met Coal, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $87.429 Mln. vs. $5.606 Mln. last year. -EPS: $1.65 vs. $0.11 last year. -Revenue: $509.690 Mln vs. $297.523 Mln last year.

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