Warrior Met Coal LLC Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Warrior Met Coal LLC Registered äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 507,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 327,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at