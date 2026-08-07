Warrior Met Coal LLC Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Warrior Met Coal LLC Registered hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 1,65 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Warrior Met Coal LLC Registered 0,110 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 509,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 70,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 298,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at