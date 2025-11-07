Warrior Met Coal LLC Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Warrior Met Coal LLC Registered hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,70 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Warrior Met Coal LLC Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 327,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 327,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at