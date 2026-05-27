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27.05.2026 06:31:29
Warsaw Stock Exchange gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Warsaw Stock Exchange ließ sich am 25.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Warsaw Stock Exchange die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,66 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,20 PLN je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 169,4 Millionen PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 133,3 Millionen PLN in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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