Warsaw Stock Exchange hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,68 PLN gegenüber 1,17 PLN im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 159,2 Millionen PLN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 136,2 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at