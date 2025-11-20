Warsaw Stock Exchange mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Warsaw Stock Exchange hat sich am 17.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 1,17 PLN gegenüber 1,00 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 136,2 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 112,6 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at