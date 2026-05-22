WELCOME HOLDINGS AD Aktie
WKN DE: A0X8UN / ISIN: BG1100074084
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22.05.2026 18:27:00
Warsh gets a much warmer Wall Street welcome as Fed chair than his recent predecessors
Wall Street greeted new Fed Chair Kevin Warsh with a rally, which has usually happened during leadership changes.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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