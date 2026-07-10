Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
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10.07.2026 13:10:56
Warsh’s Collateral Victim: Why Consumer Staples ETFs Are the Next Shoe To Drop
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