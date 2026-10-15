Warten auf OpenAI-Aktie: Klagen wegen Jugendschutz und Datenspeicherung

Sie werfen OpenAI unter anderem vor, nicht genug für den Schutz der Nutzer zu unternehmen, während sie über die Sicherheit der Plattform in die Irre geführt würden. In den Klagen wird auch auf Gefahren der Technologie hingewiesen, die die eigenständige Hacking-Attacke Künstlicher Intelligenz von OpenAI auf die KI-Firma Hugging Face in einem Test offenbart habe.

Die Generalstaatsanwälte von Arizona, Arkansas, Iowa, Nebraska, Kansas, West Virginia, Idaho und Montana reichten die Klagen jeweils in Gerichten ihrer Bundesstaaten ein. Zuvor war bereits Florida gegen OpenAI vor Gericht gezogen und legte inzwischen auch mit einem Antrag auf eine einstweilige Verfügung nach. Zu den Forderungen dabei gehört, dass es keine Entwicklung neuer KI-Modelle ohne zusätzliche Leitplanken geben soll.

Einige der nun klagenden Bundesstaaten legten verstärkt den Fokus auf den Schutz junger Nutzer. Unter anderem werfen sie OpenAI vor, diese zu einer ausufernden Nutzung von ChatGPT zu verleiten und Daten Minderjähriger zu speichern. Ein weiterer Vorwurf ist, dass die Nutzung der KI-Software die Fähigkeit schwäche, eigenständig zu denken. Von OpenAI gab es zunächst keine Reaktion auf den Vorstoß der Bundesstaaten. Die Firma steht bereits im Visier verschiedener Klagen, in denen es zum Teil auch um Todesfälle nach Nutzung des KI-Chatbots geht.

Presse: OpenAI warnt Mitarbeiter vor Sexfallen

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI warnt laut einem Zeitungsbericht Mitarbeiter, dass sie zum Ziel von Spionen werden könnten - auch über sexuelle Annäherung. Solche sogenannten "Honigfallen", für die Geheimdienste berüchtigt sind, seien Thema in einigen Schulungen für Beschäftigte gewesen, schrieb das "Wall Street Journal".

Außerdem würden Mitarbeiter gewarnt, dass ihnen Geld für Geschäftsgeheimnisse geboten werden könne - oder ihre Unterhaltungen in Cafés belauscht werden könnten, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Auch Beschäftigte anderer KI-Schwergewichte bekämen solche Warnungen zu hören. Mitarbeitern von OpenAI werde zudem empfohlen, sich draußen nicht mit Logos der Firma zu zeigen und selbst im Büros keine Informationen auf Whiteboards zu hinterlassen - für den Fall, dass Putzkräfte zum Ausspähen angeworben seien.

Scharfer KI-Wettlauf

Die großen amerikanischen KI-Labore führen bei der Technologie und stehen in einem scharfen Wettbewerb untereinander. Das nährt die Sorge zum Ziel von Agenten aus anderen Ländern oder von Industriespionage durch die Konkurrenz zu werden. In der Branche arbeiten zu einem großen Teil junge Leute. Zum Stereotyp des Silicon Valley gehört auch der hohe Anteil von Männern, die gewiefter im Umgang mit Computern als in zwischenmenschlichen Beziehungen sind. Tech-Unternehmen in den USA sind bereits in der Vergangenheit zum Ziel von Spionage-Aktivitäten geworden.

Erst vor wenigen Tagen wurde ein Mitarbeiter von OpenAI festgenommen. Dem Bürger Saudi-Arabiens wird vorgeworfen, eine Aufnahme-Vorrichtung in einem vom Top-Management genutzten Konferenzraum in San Francisco platziert zu haben. Zum Ziel dieser Aktion gab es bisher keine Angaben.

SAN FRANCISCO (dpa-AFX)