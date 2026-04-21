Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|Spannung vor Tesla-Zahlen
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21.04.2026 22:22:00
Warten auf Tesla-Zahlen: Analysten gespalten - kommt neuer Schwung in die Aktie?
• Optionen signalisieren mögliche Kursbewegung
• Analysten hinsichtlich Tesla-Aktie uneinig
Tesla-Aktie im Fokus
Die Tesla-Aktie hat in diesem Jahr bisher rund 13 Prozent an Wert verloren und kostete an der US-Techbörse NASDAQ zuletzt noch 392,50 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 20.04.2026). Am Dienstag zeigte sich ein Minus von 1,56 Prozent auf 386,39 US-Dollar. Zuletzt konnten die Papiere ihre Verluste wieder etwas eingrenzen. Gegen Anfang des Monats hatte die Tesla-Aktie zeitweise noch bei rund 337 US-Dollar notiert. Vergangene Woche legte die Aktie im Zuge einer breiteren Rally dann jedoch deutlich zu. Investoren begrüßten laut Investopedia Anzeichen für Fortschritte bei den Plänen des Unternehmens für KI-Chips.
Bevorstehende Zahlen könnten für Bewegung sorgen
Im Laufe der Woche könnten Teslas Quartalszahlen für weitere Bewegung bei der Aktie sorgen. Das Unternehmen legt seine Ergebnisse am Mittwoch nach US-Börsenschluss vor.
Wie Investopedia berichtete, deuteten die aktuellen Optionspreise zu Beginn der Woche darauf hin, dass Marktteilnehmer bei der Tesla-Aktie mit deutlichen Schwankungen rechnen. Demnach wird bis zum Ende der Woche eine Bewegung von etwa 6 Prozent nach oben oder unten erwartet. Ausgehend vom Schlusskurs des vergangenen Freitags würde dies einen möglichen Anstieg in Richtung rund 424 US-Dollar oder einen Rückgang auf etwa 378 US-Dollar bedeuten.
Das erwarten die Analysten von den Zahlen
Laut Schätzungen von 30 Analysten dürfte Tesla ein EPS von 0,365 US-Dollar erzielen. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,120 US-Dollar je Aktie vermeldet. Beim Umsatz gehen 26 Analysten von einem Zuwachs von 15,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 22,27 Milliarden US-Dollar gegenüber 19,34 Milliarden US-Dollar im Vorjahrszeitraum.
Experten von Morgan Stanley erklärten laut Investopedia kürzlich, dass sie ihren Fokus insbesondere auf mögliche Neuigkeiten zu Teslas Robotaxi-Strategie richten würden. Zudem würden sie es für denkbar halten, dass der Konzern seine Investitionspläne nach oben anpasst, da umfangreiche Ausgaben für neue Produktionskapazitäten anstehen.
Einstufungen und Kursziele
Die Wall-Street-Analysten sind sich hinsichtlich der Tesla-Aktie uneinig. In den letzten drei Monaten haben laut TipRanks 30 Wall-Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziel für Tesla ausgegeben. Von diesen empfehlen 13 die Aktie zum Kauf, während elf ein Hold- und sechs ein Sell-Rating vergeben haben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 403,13 US-Dollar, mit einer Höchstprognose von 600,00 US-Dollar und einer Tiefstprognose von 25,28 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einer Veränderung von 2,71 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 392,50 US-Dollar (Stand: 20.04.2026).
Julia Walter, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at
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