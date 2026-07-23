Wärtsilä gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Wärtsilä hat am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,230 EUR je Aktie erzielt worden.

Wärtsilä hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,56 Milliarden EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,72 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,280 EUR sowie einem Umsatz von 1,61 Milliarden EUR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at